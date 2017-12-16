﻿ В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек

16.12.2017 - 15:09

Новости Беларуси. Полтысячи раритетных елочных игрушек и украшений в эти предпраздничные дни можно увидеть в витебском Музее истории частного коллекционирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрание принадлежит жительнице города – Наталье Ковалёвой. По хрупким экспонатам прослеживается целая эпоха индустрии новогодних украшений.

Выставлены, так называемые, хрущевские елочки – для малогабартиных квартир, которые в народе до сих пор называют «хрущевками».

Расскажет экспозиция и об исторических событиях. Речь о фильме «Карнавальная ночь», который совершил переворот в советской промышленности: если ранее часы показывали без двадцати минут полночь, то после 1956 года все стрелки «замерли» на без пяти двенадцать.

Наталья Ковалёва, коллекционер ёлочных игрушек:
В моей коллекции насчитывается около 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Самым редким является этот Дед Мороз, из гипса. Я просто купила его в антикварном магазине. Был он, конечно, в состоянии соответствующем возрасту. Был покрыт пылью, паутиной и так далее. И самое неприятное, что характерно для всех выставочных фигур – это синдром сфинкса. То есть отсутствие носа. Фигурам свойственно падать вперед носом. И пришлось мне этому Дедушке сделать нос.

Игрушки из ваты, картона, стекляруса. Бесшовные в стиле свободной выдувки. В экспозиции – только предметы, изготовленные до 60 года XX века. 

И это лишь восьмая часть коллекции Натальи Ковалёвой. Меньше чем за десять лет витебчанка собрала почти 4 тысячи игрушек. Сама же их и реставрирует.

В Музее истории частного коллекционирования Витебска представили собрание раритетных новогодних игрушек и украшений

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Выставка медведей
Выставка игрушек. Плюшевые мишки в авторской интерпретации
Фотофакт: коллекцию из 8000 плюшевых мишек собрала американка
Фотофакт: коллекцию из 8000 плюшевых мишек собрала американка
Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери
Бизиборд своими руками: родители из Бреста сделали развивающую доску для дочери
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Таких интересных игрушек в магазине не найдешь: семья из Бреста мастерит бизиборды
Фото: facebook.com/davidbateman90
Фотофакт: юный британец трогательно попросил не покупать панду, на которую у мамы не хватило денег
Игрушечные медведи
Плюшевые медведи в детстве и по жизни: Ольга Деренчук – о коллекции из полутора тысяч игрушечных мишек
Фото из проекта "Истории игрушек". Источник: gabrielegalimberti.com
Итальянский фотограф показал, какие игрушки любят дети в разных странах мира
Свыше 20 тысяч плюшевых игрушек на льду: на хоккейном матче в США установлен рекорд
Свыше 20 тысяч плюшевых игрушек на льду: на хоккейном матче в США установлен рекорд
Все новости по теме Игрушки
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru