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В Музее истории кино представили передвижную выставку киноплакатов к белорусским фильмам начала XX века

09.08.2017 - 20:46

Новости Беларуси. Черно-белое кино в цветных иллюстрациях. Выставка киноплакатов к белорусским фильмам начала прошлого века представлена в Музее истории кино, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Ценных экспонатов более трёх десятков. На каждом холсте можно рассмотреть собственное отношение автора к фильму. Среди ведущих авторов мира и наш земляк – Михаил Векслер из Витебска. Все плакаты основаны на конструктивизме – популярном направлении художественного авангарда тех времён.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино: 
Если внимательно вглядываться в эти полотна, то нужно иметь в виду, что вся эта красочность, вся эта форматность, все великолепие было сделано 80 лет назад на полиграфической базе того времени. Это вам не современные компьютеры. 

Выставка – передвижная. Ее впервые представили два года назад в Москве. В феврале экспозиция побывала в Литве. А у минчан на изучение киноплакатного искусства есть время до 17 сентября.

В Музее истории кино представили передвижную выставку киноплакатов к белорусским фильмам начала XX века

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