﻿ В 2018 году на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В 2018 году на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию

02.12.2017 - 17:58

Новости Беларуси. Жители одной из центральных улиц Гомеля остались без продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полтора километра проспекта Ленина с первого ноября работает лишь один продовольственный. Для района, где по большей части проживают люди преклонного возраста, проблема отсутствия магазинов шаговой доступности сегодня номер один. С ней пожилые люди и обратились на прямую линии горисполкома.

Софья Куцепалова, пенсионер:
Куда старому человеку пойти купить необходимые продукты питания – молоко, хлеб и так далее. Нет куда. Ходим на рынок.

Наталья Лазунова, заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета:  
Вопрос прорабатывается с потенциальным арендодателем. В начале 2018 года в первом полугодии надеемся, что там откроет двери продовольственный магазин.  

Помимо снабжения, гомельчан сегодня волновали вопросы обустройства дворов, освещения улиц и даже перспективы строительства в городе крематория. Традиционные прямые линии сегодня прошли по всей стране.

В начале 2018 года на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района
В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района
http://president.gov.by/
Я хочу, чтобы вы и ваши дети остались здесь, потому что вы нигде никому не нужны: Президент Беларуси о новых рабочих местах
В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения
В Фаниполе открыли центр по обслуживанию населения в сфере газоснабжения
Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области
Подобрать работу и установить детскую площадку: как местная власть работает с обращениями граждан в Брестской области
Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет
Всемирный банк готов профинансировать перепись населения в Беларуси через интернет
Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Возрастные люди готовы переписаться через интернет: Белстат озвучил предварительные итоги пробной переписи
Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина
Александр Лукашенко: Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина
В Беларуси завершается пробная перепись населения  
В Беларуси завершается пробная перепись населения  
Все новости по теме Государственная социальная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru