«В начале 2020 года вопросы будут решены». Евросоюз утвердил визовое соглашение с Беларусью
Новости Беларуси. Шенген для белорусов может стать дешевле уже в начале 2020 года. Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, осталось его подписать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, переговоры по этому вопросу ведутся с 2011 года. Однако точные сроки дальнейших процедур не обозначены. Итогом станет обмен ратификационными грамотами.
Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ:
Поступательное развитие наших отношений идет на благо и Европейскому союзу, и Беларуси. То соглашение, которое мы подписываем в ближайшее время, это, конечно, подтверждение политики открытости Беларуси – политики многовекторной, нашего внешнего взаимодействия на внешнем контуре с Европейским союзом, с другими игроками на международном уровне.
Я думаю, что в начале будущего года эти вопросы будут решены. Ну и где-то в первой половине мы уже сможем воспользоваться практическими результатами этого соглашения.
Когда необходимые процедуры будут завершены, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро, а срок рассмотрения заявления сократится до 10 дней.
ЕС готов подписать визовое соглашение с Беларусью
Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен уполномоченный на подпись под соглашением.
Напомним, что на утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября.
Когда необходимые процедуры будут завершены и пройдёт 2 месяца, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас цена вопроса – 60 евро.