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В Национальном художественном музее открылась выставка белорусского художника Анатолия Кузнецова

26.04.2017 - 19:50

Новости Беларуси. «О земле и небе» Анатолия Кузнецова говорили сегодня в Минске. Буквально несколько часов назад в Национальном художественном музее открылась экспозиция белорусского художника, педагога, обладателя медали Франциска Скорины, лауреата спецпремии Президента.

В 2017 году мастеру кисти исполняется 70 лет. И вот уже 40 из них он пишет, а мы созерцаем. «Вибрации света», «Архаика», «Белая Сюита», «Египетский цикл», «Метафоры забытых истин» -

работы Кузнецова находятся не только в белорусских музеях, галереях и частных коллекциях,

творения его кисти можно встретить в Латвии, Германии, Италии, Японии, США, России, в том числе, в Третьяковской галерее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Кузнецов, художник:
Работы есть даже 1996 года. Образовалась такая тема о земле и небе,

связана с моими впечатлениями дополнительными, прочтениями новых книг.

Все скомпоновал. Мы находимся сейчас в рыжем зале, следующий зал чёрный, потом зал цветной, потом зал ещё цветне, а потом зал кафе – более лёгкий.

Виктор Шилко, художник:
Здесь все есть: переживания, настроение, время. Ты пришёл утром из мастерской, у тебя одно настроение и так далее. Вот это настоящая живопись Анатолия Кузнецова.

В Национальном художественном музее открылась выставка белорусского художника Анатолия Кузнецова

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