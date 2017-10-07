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В Национальном художественном музее открылась выставка немецких художников первой половины XX века

07.10.2017 - 20:54

Новости Беларуси. Более двухсот уникальных скульптур, рисунков и гравюр. Уникальная выставка открылась в Национальном художественном музее. Публике представили творчество немецких художников первой половины 20 столетия. Большую часть экспозиции составляют работы – Эрнста Барлаха и Кетэ Кольвиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основа творчества, которых вечные темы – добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти.

Хейкэ Штокхаус, куратор выставки «Эрнст Барлах – Кетэ Кольвиц. Преодолевая существование»:
Особенность этой выставки в том, что мы не просто представляем искусство Германии, мы вступили в настоящий живой диалог с молодёжью и обменялись с ними нашими представлениями о будущем.

Анна Карпенко, координатор проекта «Face art – face future» в Республике Беларусь:
На протяжении пяти суббот одна группа будет работать внутри музея. Это группа арт-медиаторов, которая в дни школьных каникул будет проводить выставки по экспозиции. Вторая группа – группа видеохудожников, которая на протяжении этих же 5 суббот будет создавать свой собственный видео-арт, который будет показан на отдельной выставке с 4 по 10 ноября.

 В нашей стране творчество Эрнста Барлаха и Кетэ Кольвиц представлено впервые. Публике произведения искусства будут доступны до начала декабря.

В Национальном художественном музее открылась выставка немецких художников первой половины XX века

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