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В Национальной библиотеке началась республиканская олимпиада по географии

27.03.2017 - 19:35

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В Минске сегодня началась Республиканская Олимпиада по географии.

Её торжественное открытие прошло в Национальной библиотеке.

Заключительный этап турнира собрал 106 школьников со всей страны. Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Уже завтра их ожидает теоретическая часть состязаний. Она включает письменные задачи по предмету. А также мультимедийный тест.  На кону – диплом, а для 11-классников – автоматические 100 баллов по централизованному тестированию. Оценят участников ведущие ученые-географы Беларуси.

Ульяна Грибцова, участник заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География»:
Подготовка это всегда очень сложное дело. Очень много усилий уходит на это.

В школе мне дали освобождение от уроков.

Я ходила только на те уроки, на которые считала нужным ходить. Мне очень помогали мои учителя и моя школа. Я готова на все 100 процентов.

Пётр Лопух, председатель жюри заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География», профессор, доктор географических наук:
Это наше золотое звено будущих ученых. И все зависит от того насколько преподаватели в вузе привлекут их к научно-исследовательской работе и будут развивать те способности,

которые они получили в процессе многоэтапного отбора в рамках заключительного этапа республиканской олимпиады по географии.

Школьников ожидает и практический тур. Кстати, география – единственный предмет, олимпиада по которому его предусматривает.

Учащиеся проведут исследования на местности.

Ребята выступят в роли геологов, инженеров-землеустроителей, гидрологов и почвоведов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке начался заключительный этап республиканской олимпиады по географии

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