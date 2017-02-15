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В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ

15.02.2017 - 09:35

Новости Беларуси. Шокирующее видео и погони. Интернет захлестнула новая волна роликов с видеорегистраторов.

Зачастую именно эта информация очевидцев помогает автоинспекторам найти виновных ДТП.

Об этом и не только шла речь в Национальной библиотеке. За круглым столом итоги 2016 года подвели сотрудники ГАИ и представители ведущих средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Может, недостаточно оперативно налажено взаимодействие, поэтому в этом плане мы, конечно, будем работать. Это в наших интересах. И в интересах наших граждан, чтобы они получали достоверную, правдивую информацию.

Чтобы мы показывали свою работу и чтобы люди понимали, что, прежде всего, наша основная задача – сохранение здоровья и жизни наших людей.

В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ

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