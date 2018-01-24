В нем находились 2 человека. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку под Минском

Новости Беларуси. Под Минском мотодельтаплан совершил аварийную посадку.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 23 января недалеко от деревни Озерцо.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС установили, что аварийная посадка произошла в поле. В мотодельтаплане в момент аварии находились два человека: пилот и пассажир.
Никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась. Летательный аппарат получил механические повреждения.
Фото: МЧС
Причина происшествия и обстоятельства посадки устанавливаются.
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