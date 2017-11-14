﻿ В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана

14.11.2017 - 19:50

Новости Беларуси. В Несвиже спасли из огня мужчину. В одной из квартир в трехэтажном доме по улице Партизанской загорелась диван, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожарные ликвидировали задымление и эвакуировали 67-летнего хозяина.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении. К сожалению, такие случаи не редкость.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала года на территории Минской области по причине неосторожного обращения с огнем произошло 160 пожаров. Жертвами огня стали 58 человек, из них 47 находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Минской области стартует республиканская акция «Не прожги свою жизнь».

Сотрудники МЧС проведут ряд мероприятий по профилактике пожаров.

В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана
В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана
Фото. В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана
В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана
Фото. В Несвиже мужчине пришлось эвакуироваться из квартиры из-за загоревшегося дивана

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Молодечненском районе сгорел жилой дом: погибла 18-летняя девушка
В Молодечненском районе сгорел жилой дом: погибла 18-летняя девушка
В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина
В ночном пожаре в Солигорском районе погиб 55-летний мужчина
Тело мужчины нашли на месте ночного пожара в нежилом доме в Березино
Тело мужчины нашли на месте ночного пожара в нежилом доме в Березино
В Солигорске во время пожара в квартире погибла 58-летняя хозяйка
В Солигорске во время пожара в квартире погибла 58-летняя хозяйка
За выходные жертвами пожаров в Минской области стали 2 человека
За выходные жертвами пожаров в Минской области стали 2 человека
В Слуцком районе ночью горел магазин: спасателей вызвали очевидцы
В Слуцком районе ночью горел магазин: спасателей вызвали очевидцы
В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина
В Червеньском районе при неосторожном обращении с огнем пострадал 44-летний мужчина
В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек
В Любани на пожаре сотрудники МЧС спасли двоих, эвакуировали 15 человек
Все новости по теме Пожар в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru