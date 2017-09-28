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В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса

28.09.2017 - 18:43

Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина попал под колеса автомобиля около Червеня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла под утро: 23-летний житель Несвижского района шел по краю проезжей части без светоотражающих элементов. Там на него наехал микроавтобус.

Пешеход получил переломы и сейчас в больнице.

Госавтоинспекция Минской области призывает всех участников дорожного движения к осторожности, пешеходов – к ношению фликеров. И напоминает: если вы увидели нетрезвого на проезжей части, обязательно звоните на номер 102. Не оставайтесь равнодушными.

В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса

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