В Минском районе пьяный мужчина попал под колеса микроавтобуса

Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина попал под колеса автомобиля около Червеня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла под утро: 23-летний житель Несвижского района шел по краю проезжей части без светоотражающих элементов. Там на него наехал микроавтобус.

Пешеход получил переломы и сейчас в больнице.

Госавтоинспекция Минской области призывает всех участников дорожного движения к осторожности, пешеходов – к ношению фликеров. И напоминает: если вы увидели нетрезвого на проезжей части, обязательно звоните на номер 102. Не оставайтесь равнодушными.