«Выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов
Новости Беларуси. Избранные парламентарии соберутся на первую сессию 6 декабря. 22 ноября Центризбирком Беларуси подвел итоги выборов депутатов седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись абсолютно во всех регионах страны и на протяжении всего периода находились под тотальным контролем со стороны наблюдателей. 39 тысяч национальных и более тысячи международных экспертов были аккредитованы для наблюдения за выборами депутатов в Беларуси. ЦИК отреагировал на все жалобы с их стороны. Кроме того, Центризбирком направил возражения в Министерство иностранных дел по поводу отчета ОБСЕ, наблюдатели которого оказались не удовлетворены ходом избирательной кампании.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
У нас избирательных участков сколько? 5800, почти 6 тысяч. Сколько сомнений, по скольким участкам… Я даже не подвергаю критике, что эти сомнения ничем не подтверждены. По скольким участкам выражает сомнения ОБСЕ? По их мнению, на 13 был вброс бюллетеней, на 12, как они считают, выборы недостоверны. Всего – 25, менее половины процента. О чем тут можно говорить?
Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечанию. Это говорит о том, что в общем-то выборы прошли неплохо.
В ближайший год белорусов ожидает еще одна важная политическая кампания – выборы Президента Беларуси. Глава Центризбиркома также отметила, что до ее завершения избирательное законодательство меняться не будет.
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22 ноября Центризбирком Беларуси подведёт итоги выборов в Палату представителей
Новости Беларуси. Итоги выборов в Палату представителей подведут сегодня, 22 ноября, в Центризбиркоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, свой выбор белорусы сделали 17 ноября, определив 110 кандидатов в депутаты, которые сформируют нижнюю палату парламента седьмого созыва.
Из внесенных в списки голосующих на участки пришли свыше 77 %. Это на 3 % больше, чем в электоральную кампанию 2016 года. Ожидается, что уже 6 декабря состоится совместная сессия парламентариев шестого и седьмого созывов.
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