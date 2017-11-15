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В ожидании хозяев: несколько историй минчан, которые спасли бездомных животных

15.11.2017 - 21:30

Новости Беларуси. За год в столице около двух с половиной тысяч бездомных животных обрели семью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше в пункте временного содержания кошек и собак было гораздо больше. Сейчас почти всех «бездомышей» забирают к себе небезразличные люди, а остальным помогают зоозащитники.

Жизнь в клетке: в ожидании хозяев животные находятся здесь – в пункте временного содержания на Гурского. Это здание легко можно найти по звуку – собачий лай слышен во всей округе. Есть здесь и домашние животные, которые своим хозяевам просто надоели. Тут они получают временное пристанище и надежду найти новую семью.

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»:
В этом году за 10 месяцев мы отловили примерно 3200 животных, население нам сдало 1000. Это получается 4200 и 2500 тысячи у нас забрали в этом году.

Особенно тяжело приходится бездомным животным в холода. Одним зимним вечером Ольга увидела на дороге двух щенков, пройти мимо не смогла. Забрала домой и клички дала звучные – Чук и Гек.

Выходить удалось только одного. И вот уже 7 лет Чук живёт в приёмной семье и дарит любовь хозяевам.

Ольга Докутович:
Всегда подбегают дети, спрашивают, можно ли погладить. Всегда мы останавливаемся, разрешаем погладить, потому что эту собаку можно гладить не боясь. Он не знает, что такое агрессия по отношению к человеку.

А вот Артём на улице кота искать не стал, вместе с мамой пришёл в «Фауну города» и сразу же нашёл своего – серенького с белыми мохнатыми лапками.

Артём:
Я пришёл искать котика! Я назову котика Мяу.

Приютов для животных в Минске пока, к сожалению, нет. Только пункты временного содержания. А в них, как известно, всем «бездомышам» места не хватает. Зато есть небезразличные люди, готовые делиться теплом и любовью. А таких минчан с каждым годом становится всё больше.

Надежда Янюк, СТВ:
Хочу домой! Если бы животные умели говорить, то, наверняка, выучили бы эту фразу. Они так хотят понравиться, чтобы обрести семью, которая у многих из них когда-то была.

В ожидании хозяев: несколько историй минчан, которые спасли бездомных животных

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