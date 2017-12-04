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В первой половине недели в Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег

04.12.2017 - 16:49

Новости Беларуси. В начале недели в Беларуси ожидаются дожди и кратковременный снег.

По информации Белгидромета, во вторник 5 декабря в Беларуси ожидается облачная погода. Ночью и утром на большей территории страны прогнозируется кратковременный снег. На дорогах ожидается гололедица.  Ночью ожидается от 0 до -5°С, а днем температура поднимется до -2..+3°С.

В среду 6 декабря на большей части Беларуси ожидаются дожди и мокрый снег. Температура ночью будет от -4 до +1°С, в восточной части страны опустится до -6°С. Днем температура составит от -1 до +4°С, по юго-западу – до +6°С.

В четверг 7 декабря северо-восточная часть Беларуси будет находиться в холодной воздушной массе, а юго-западная – в теплой. Ожидается туман и осадки в виде мокрого дождя и снега. Ночью температура составит от 0 до -6°С. Днем максимальная температура составит от -2 до +4°С. В юго-западной части страны ночью – от +1 до +5°С, а днем до +7°С.

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