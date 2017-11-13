﻿ В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди

13.11.2017 - 19:06

Новости Беларуси. В первой половине недели в Беларуси ожидаются мокрый снег и дожди, а к концу недели прогнозируется потепление.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет, погода станет лучше только к концу недели.

14 ноября во вторник ночью на большей территории страны прогнозируются мокрый снег и дождь. На севере Беларуси – сильный мокрый снег. Температура составит от -2°С до +4°С. Возможен туман и гололед. Днем осадки ожидаются в основном на востоке страны. Температура  повысится до +1°С – +7°С.

15 ноября в среду кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются ночью по северо-западу, а днем – по северным и центральным регионам Беларуси. Ночью и утром прогнозируются туман и гололед. Температура составит от -3°С до +2°С ночью и от 0°С  до +6°С тепла днем.

16 ноября в четверг кратковременные осадки в виде дождя пройдут по северной части страны ночью, а по восточной части – днем. Также ожидаются гололед и слабый туман. Ночью температура воздуха будет от -1°С до +5°С, а днем – от +2°С до +7°С.

17 ноября в пятницу будет без осадков. Ночью и утром – гололед и слабый туман. Ночью температура составит от -4°С  до +2°С, а в дневное время суток – от +1°С до +7°С.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беггидромет: «Нам удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов»
Белгидромет: «Нам удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов»
Прогноз погоды: сколько он стоит и всегда ли можно предсказать «Хавьер». Интервью с синоптиком
Прогноз погоды: сколько он стоит и всегда ли можно предсказать «Хавьер». Интервью с синоптиком
В Беларусь возвращается тепло: до +11 обещают на выходные
В Беларусь возвращается тепло: до +11 обещают на выходные
Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске
Шла в поликлинику – упала ива, иду обратно – лежит рябина: очевидец «Герварта» в Минске
«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро
«Белэнерго»: отключения электричества из-за ветра единичные, устраняются быстро
В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
В Беларуси сохраняется неблагоприятный прогноз: порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов
В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов
16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru