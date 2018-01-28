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В плей-офф гандбольного чемпионата мира сборная Беларуси сыграет с командой Австрии

28.01.2018 - 12:34

Новости Беларуси. Соперником белорусских гандболистов в борьбе за выход на ЧМ-2019 стала команда Австрии.

Мужские сборные сыграют дважды. Первый матч состоится 8 июня в белорусской столице, а ответная игра пройдёт 14 июня на территории австрийцев.

На проходящем в Хорватии чемпионате Европы белорусы и австрийцы уже встречались. В стартовом для обеих команд матче победу одержала дружина Юрия Шевцова со счётом 27:26. Эта победа позволила белорусским спортсменам попасть во второй этап ЧЕ-2018 на десятой позиции.

Стоит упомянуть, что сборная Беларуси четырежды попадала на чемпионаты мира, и пять раз выходила на чемпионат Европы.

Белорусские гандболисты завершили своё выступление на ЧЕ-2018 победой в матче с сербами – здесь подробнее.

Фото из архива СТВ

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