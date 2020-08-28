«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники
Новости Беларуси. И снова о примере откровенной лжи, которую подхватили отдельные Telegram-каналы. В сети появилась информация о якобы бастующих работниках Жодинского БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа».
На кадрах видно, как после окончания рабочего дня сотрудники предприятия группой выходят через проходную. Там их уже ожидают завсегдатаи протестных собраний с атрибутикой. Пристроившись к выходящим после смены заводчанам, приезжие пытаются создать картинку и выдать это как шествие протестующих рабочих.
Журналисты побывали в Жодино, чтобы узнать непосредственно у сотрудников БелАЗа, какая сейчас ситуация складывается на предприятии.
Мои рабочие в политические игры на территории предприятия не играют. Все понимают, что основная задача наша – производить продукцию. Если мы не произведем, не изготовим – мы не получим деньги. То есть большинство, да подавляющее большинство настроено просто на нормальную спокойную работу подразделений. Чтобы сказать «устраивали забастовок» – как таковых у нас не было, были определенные протесты. И говорить, что там было 200 человек – это неправильно, это было несколько десятков людей. Это люди, которые имеют маленький стаж на предприятии, не дорожат своей работой и, можно просто сказать, не хотят работать на предприятии.
В Telegram-каналах сейчас существует большое количество групп, узконаправленных, так скажем, в политической сфере. И там, конечно же, пишутся подобные сообщения о призыве к какому-то бунту, да, забастовке и так далее. Но, вы знаете, из моих знакомых, моего окружения, людей, с кем я работаю, у всех отношение негативное, потому что, опять я повторюсь – это градообразующее предприятие и от его стабильной работы зависит благосостояние всего города, это 70 тысяч человек.
Здоровый коллектив, уважаемые люди, профессионалы. Мы должны создавать технику, у нас очень много партнеров по всему миру – 83 страны. И, конечно, некоторые партнеры озадачены в какой-то степени происходящими событиями. Поэтому объясняем, что коллектив понимает происходящие события, все решают производственные задачи. Завод работает в штатном режиме.
Очевидно, жодинское предприятие работает в штатном режиме. Более того, продолжает развиваться. Например, в Кемерово на днях открыли крупнейший центр техподдержки БелАЗа.
Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают
Новости Беларуси. Работа предприятий, обстановка в коллективах и в стране. Говорим – экономика, подразумеваем – отражение политики. Вопросы развития организаций промышленного комплекса Беларуси и внешние угрозы 27 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта
Один из флагманов промышленности – наш бренд – БелАЗ. Во всем мире у него только два предприятия-конкурента. Остановить белорусского исполина – значит еще нанести и имиджевый удар по стране.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Люди думающие поймут, кому выгодно на проходной успешного завода устраивать видимость забастовок: рабочим, чтобы без зарплаты остались, или борцам за перемены, чтобы навредить стране, за которую эти сами борцы сражаются. Сражаются явно не за интересы Беларуси. Это называется провокацией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что там на БелАЗе? Они уже так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены домой уставшие… Это вчера – мы следили. Рабочие за проходную вышли, а они этот флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку: что вот это БелАЗ. Я же понимаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо. Они прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ – и города не будет.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
На заводе все конвейеры работают. Реализация ведется по заключенным контрактам. Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная.