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В посылке из США на имя минчанина найдена икона Богородицы, написанная в Российской империи

22.03.2017 - 12:34

Новости Беларуси. Посылка, в которой согласно представленной декларации находилась «картина с рамкой», следовала из США. При таможенном досмотре вместо картины обнаружена икона, завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу.

Согласно заключению экспертов, это икона «Матерь Божия «Смоленская», именуемая также «Одигитрия».

Она написана темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX в. в Российской империи. Оклад выполнен из серебра с использованием техники золочения.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, незаконно перемещаемая икона, предварительной оценочной стоимостью около 4 тысяч долларов, изъята до решения суда.

Источник фото: gtk.gov.by

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