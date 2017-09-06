новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»

06.09.2017 - 23:00

Новости Беларуси. 13 лучших. Накануне юбилея столицы определены лауреаты конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.     

Самых достойных выбрали в сфере промышленности, транспорта и связи, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, торговли и социальной защиты.

Среди лауреатов есть как известные минчане, например, дирижер Виктор Бабарикин, так и простые труженики, как учитель русского языка и литературы 13 гимназии Наталья Мысловец. Торжественная церемония награждения пройдёт в субботу в оперном театре.

В преддверии Дня города определены лауреаты конкурса «Минчанин года»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Ефремов
Красный костел и Дом кино: Александр Ефремов – о местах в Минске, которые особенно дороги сердцу
Алексей Дударев
Национальный художественный музей: Алексей Дударев – о месте, которое приближает к гармонии
Евгений Свиб
Площадь Победы: Евгений Свиб – о самом значимом месте в Минске
Елизавета Хилькевич
Октябрьская: Елизавета Хилькевич – о любимой улице всех модных тусовщиков города Минска
Анатолий Ярмоленко
Национальная библиотека: Анатолий Ярмоленко – о месте в Минске, где он может отдохнуть душой
Виктор Бабарикин
Ж/д вокзал: Виктор Бабарикин – о месте в Минске, которое окунает в детство
Николай Кирченко
Троицкое предместье: почему для Николая Кирченко это место самое особенное в Минске
Александр Богданович
Минск-Арена. Александр Богданович – о самом знаковом для себя месте в Минске
Все новости по теме День города в Минске-2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru