новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений

29.04.2017 - 16:30

Новости Беларуси. И начнём с новых подробностей  громкого задержания.

В КГБ сегодня раскрыли все схемы, которые привели за решётку руководство Транспортной инспекции.

Здесь поставили на поток торговлю разрешениями на проезд фур по территории иностранных государств: брали от 50 до 120 евро за каждый документ.

В преступный бизнес, который действовал минимум два года, был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений инспекции,

а также представители ряда транспортных компаний.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Возбуждено 10 уголовных дел по статьям 430, 431 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Все дела для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.    

За взятки и мошенничество ряд фигурантов заключен под стражу. Кроме того, в Гомельской области выявлена система вымогательства у иностранных водителей взяток за «беспрепятственный проезд» по территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В преступный бизнес Транспортной инспекции был вовлечен руководящий состав центральных и региональных подразделений

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Замначальника Транспортной инспекции Алексея Куцаева задержали при передаче нелегального вознаграждения от представителей одной из компаний
Замначальника Транспортной инспекции задержали при передаче нелегального вознаграждения от представителей одной из компаний
От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции
От 50 до 120 евро за каждый документ: КГБ раскрыли подробности схем, которые привели за решётку руководство транспортной инспекции
Врачу из Могилева, делавшему поддельные больничные, может грозить до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества
Врачу из Могилева, делавшему поддельные больничные, может грозить до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества
В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов
В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов
Коррупция на «Ивацевичдрев»: схема закупки сырья по завышенной цене действовала с 2014 года
Коррупция на «Ивацевичдрев»: схема закупки сырья по завышенной цене действовала с 2014 года
Александр Лукашенко о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьмеПрезидент о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьме
Президент о задержании бизнесмена Кныровича: вор будет сидеть в тюрьме
КГБ подтвердил задержание бизнесмена Александра Кныровича
КГБ подтвердил задержание бизнесмена Александра Кныровича
Президент прокомментировал задержание известного бизнесмена Александра Кныровича
«На нем клейма ставить негде»: Президент прокомментировал задержание бизнесмена Александра Кныровича
Все новости по теме Коррупция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru