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В продажу поступила белорусская олимпийская форма. Где можно купить и за сколько?

22.01.2018 - 19:34

Новости Беларуси. За две недели до Олимпиады в столичных магазинах начала появляться национальная спортивная форма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее уже начали завозить в крупнейшие универмаги столицы. Полностью комплекты, в которые входят спортивные костюмы, куртки, шарфики и шапки, появятся в продаже до конца недели.

Форму презентовали еще несколько месяц назад, и тогда было заявлено, что комплекты для болельщиков поступят в свободную продажу. Олимпиада, кроме самих соревнований, – это еще и большая мода. Фома победителей попадает в тренд.

Одежда от двух минских дизайнеров, Юлии Латушкиной и Людмилы Лабковой, официально заявлена как форма для болельщиков белорусской сборной на Зимних олимпийских играх в Южной Корее.

Вся парадно-гражданская и повседневная коллекция будет доступна до конца января. В продаже поступают свитшоты, бомберы, брюки, туники. Что касается цен, то мужские брюки как у олимпийцев будут стоить от 48 рублей, пиджак 110. Женские брюки от 40, жакет того же производителя от 150 рублей.

Больше новостей экономики за 22 января здесь.

В продажу поступила белорусская олимпийская форма. Где можно купить и за сколько?

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