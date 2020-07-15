«В психологическом плане люди становятся другими». Почти 2,5 тыс. белорусов прошли курс реабилитации после коронавируса
Новости Беларуси. Почти 2,5 тысячи белорусов прошли курс реабилитации после COVID-19. И цифра продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под восстановление пациентов, перенесших заболевание в средней и тяжелой форме, в каждой из областей перепрофилировали ряд медицинских учреждений. Жителям Минска и региона помощь оказывают в РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Центр рассчитан на 110 коек.
15 июля с его работой ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. Ранее здесь специализировались в основном на онкологических больных после операций. Пациентов нового профиля начали принимать в середине весны. С полным выздоровлением уже выписали почти 430 человек. Еще чуть более сотни продолжают лечение.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я думаю, мы подойдем и определимся, когда мы будем Республиканский научно-практический центр уже выводить с этого процесса. Пока есть еще лица, которые нуждаются в этой реабилитации, и этот центр как профильное лечебное учреждение будет функционировать именно в таком режиме.
Вице-премьер также рассказал, что медицинские учреждения в Беларуси будут обновляться с учетом развития ситуации с COVID. Что касается реабилитации пациентов, то для каждого составляется индивидуальная программа. В зависимости от сопутствующих заболеваний назначается массаж, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия. Обязательна для всех психологическая консультация.
Василий Смычек, директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации:
Мы видим, насколько хороший эффект. Даже после одного курса реабилитации минимизируются тяжелые последствия, в психологическом плане люди становятся другими, чувствуют себя увереннее, проходит страх смерти, люди уже хотят вернуться к своей работе, в медицинском плане улучшается функция дыхания.
Напомним, медицинская помощь людям, которые перенесли пневмонию, вызванную вирусом нового типа, оказывается как в стационарах, так и амбулаторно.
В Беларуси проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований по выявлению коронавируса
Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19. По информации ведомства, на 15 июля выздоровели и выписаны 56 тысяч 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом к этому дню зарегистрированы 65 тысяч 443 человека. Всего же в стране проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.