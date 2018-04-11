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В Псковской области микроавтобус с белорусами попал в аварию

11.04.2018 - 10:54

Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием белорусского микроавтобуса выясняют в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла 11 апреля утром в Псковской области на трассе Санкт-Петербург – Невель.

6 наших граждан госпитализированы.

У пострадавших незначительные травмы: переломы и ушибы.

По предварительной версии причиной ДТП стал небезопасный манёвр трактора. В результате чего произошло столкновение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Полиция информирует родственников пострадавших.

В Псковской области микроавтобус с белорусами попал в аварию

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