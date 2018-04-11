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В Псковской области столкнулись экскаватор Volvo и микроавтобус Mercedes: 6 белорусов госпитализировали

11.04.2018 - 14:26

Новости Беларуси. Состояние пострадавших в ДТП в Псковской области белорусов оценивается как средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает посольство нашей страны в России.

Диппредставительство держит связь с экстренными службами. По последним данным, в аварии пострадали 6 наших соотечественников. Четверо из них с переломами и ушибами доставлены в больницу. Еще двоим медицинская помощь была оказана на месте.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Алексей Баранов, начальник пресс-службы управления МВД России по Псковской области:
11 апреля около 5 часов утра на 258 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Псковской области произошло ДТП в результате которого 6 человек получили травмы различной степени тяжести. По проведенной информации, на участке проведения дорожных работ произошло столкновение экскаватора Volvo с машиной Mercedes. В микроавтобусе находились 9 граждан Республики Беларусь.

Пострадавшие госпитализированы в Псковскую областную больницу с ушибами и переломами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицией принимаются меры к информированию родственников пострадавших в Республики Беларусь.

В пресс-службе также отметили, что микроавтобус Mercedes принадлежит частному перевозчику.

В Псковской области столкнулись экскаватор Volvo и микроавтобус Mercedes: 6 белорусов госпитализировали

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