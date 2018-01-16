В Пуховичском районе пенсионер решил сократить дорогу и провалился под лед

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС 15 января спасли провалившегося под лед мужчину. Произошло это в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пенсионер решил сократить себе путь и вступил на хрупкую поверхность. Получилось, что едва не сократил себе жизнь. В 50 метрах от берега его вытащили из воды спасатели. В госпитализации пострадавший не нуждался.

Напоминаем, в области объявлен запрет выхода на лед до тех пор, пока он не достигнет нужной толщины.