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В Пуховичском районе пенсионер решил сократить дорогу и провалился под лед

16.01.2018 - 19:13

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС 15 января спасли провалившегося под лед мужчину. Произошло это в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пенсионер решил сократить себе путь и вступил на хрупкую поверхность. Получилось, что едва не сократил себе жизнь. В 50 метрах от берега его вытащили из воды спасатели. В госпитализации пострадавший не нуждался.

Напоминаем, в области объявлен запрет выхода на лед до тех пор, пока он не достигнет нужной толщины.

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В Пуховичском районе пенсионер решил сократить дорогу и провалился под лед

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