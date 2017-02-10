новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль

10.02.2017 - 17:35

Новости Беларуси. В Пуховичском районе спасателям поступил вызов о взрыве в подвале частного жилого дома в поселке Дружный. Происшествие случилось в гараже, где в тот момент находился 56-летний отец хозяйки. Его дочь вместе с 12-летней внучкой тоже были в доме.

К счастью, никто из них не пострадал. А вот коттедж значительно поврежден. Пожар, возникший после взрыва, уничтожил и автомобиль, который находился в гараже.

Специалисты следы взрывчатых веществ не обнаружили. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв на ТЭЦ в Пензе: названа вероятная причина ЧП
Взрыв на ТЭЦ в Пензе: названа вероятная причина ЧП
AP Photo/ Andrew Zuis
Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7
В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажек
По факту взрыва в Мачулищах возбуждено уголовное дело
ЧП в Мачулищах могло произойти из-за утечки газа из баллона
ЧП в Мачулищах могло произойти из-за утечки газа из баллона
В Китае за 10 секунд снесли 19 зданий на площади 150 тысяч квадратных метров
В Китае за 10 секунд снесли 19 зданий на площади 150 тысяч квадратных метров
Зашел, включил свет – искра и произошел взрыв: подробности происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах
Зашел, включил свет – искра и произошел взрыв: подробности происшествия в гаражном кооперативе в Мачулищах
В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина
В Мачулищах в гаражном кооперативе произошел взрыв: пострадал мужчина
Все новости по теме Взрыв
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru