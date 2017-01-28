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В рамках чемпионата Европы по биатлону 28 января состоялись мужская и женская гонки преследования

28.01.2017 - 23:26

Новости Польши. Польский городок Душники-Здруй продолжает жить биатлоном. 28 января здесь в рамках чемпионата Европы состоялись мужская и женская гонки преследования. У мужчин равных не было россиянину Александру Логинову. Для него это уже второе золото на местной трассе.

Первое досталось Логинову в индивидуальной гонке в среду.

Вторым стал его земляк Евгений Гараничев, третьим – представитель Латвии Андрей Расторгуев.

Наш Владимир Чепелин в десятку не попал — он 13. Дмитрий Абашев и вовсе оказался за пределами топ-50. У стреляющих лыжниц, как и лыжников, на подиуме оказались две россиянки. Их компанию разбавила украинка Юлия Джима. Представительницы Беларуси финишировали в четвёртом десятке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках чемпионата Европы по биатлону 28 января состоялись мужская и женская гонки преследования

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