В рамках чемпионата Европы по биатлону 28 января состоялись мужская и женская гонки преследования

Новости Польши. Польский городок Душники-Здруй продолжает жить биатлоном. 28 января здесь в рамках чемпионата Европы состоялись мужская и женская гонки преследования. У мужчин равных не было россиянину Александру Логинову. Для него это уже второе золото на местной трассе.

Первое досталось Логинову в индивидуальной гонке в среду.

Вторым стал его земляк Евгений Гараничев, третьим – представитель Латвии Андрей Расторгуев.

Наш Владимир Чепелин в десятку не попал — он 13. Дмитрий Абашев и вовсе оказался за пределами топ-50. У стреляющих лыжниц, как и лыжников, на подиуме оказались две россиянки. Их компанию разбавила украинка Юлия Джима. Представительницы Беларуси финишировали в четвёртом десятке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».