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В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж

24.05.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Краски и радость. Очередной нарисованный кот нашёл себе место в столице.

На этот раз во дворе на улице Козлова.

Это уже 15 усатый персонаж в Минске, который появился благодаря проекту «Мартовские коты».

Расположение остальных вы видите на карте. Их поклонники организовали фан-клуб в социальных сетях. В его рядах уже более 350 тысяч человек.

Коты на улицах города стали излюбленным местом для фото.

Дмитрий Каштальян, художник-иллюстратор:
Кот с селфи-палкой стоит, а на нём сидит маленькая птичка, тем самым я хотел бы привлечь внимание людей, чтобы они смотрели по сторонам,

не только в мобильный телефон как сейчас.

Валерия Фадеева, координатор проекта «Минский кот»:
Стрит-арт проекты делают дворы красивее, ярче, и то, что можно гулять не только по центральном районам города,

но и как-то по дворам.

В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж

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