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В рамках российской выставки продуктов питания «Продэкспо – 2017» высокие награды получила компания «Беловежские сыры»

25.02.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Триумф белорусской марки. Беловежские сыры завоевали высокие награды в рамках крупнейшей в России 24-й выставки продуктов питания – «Продэкспо – 2017».

Несмотря на высокую конкуренцию, натуральная и экологически-чистая продукция позволила предприятию стать лауреатом конкурса «Лучший продукт – 2017».

Кроме того, производитель получил золотые медали за сыры «Белая Фета»,  детский сыр «Чизогрызик» и «Голден чиз», а также бронзовые медали за разновидности сыров «Беловежский трюфель».

Достойной наградой стал кубок как лучшему предприятию 2017 года. Сегодня беловежские сыры экспортируются в Россию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святослав Пиво, исполняющий обязанности директора СОАО «Беловежские сыры»:
На данном этапе мы заключили договор с Японией и планируем в ближайшее время отгрузку на этот дальний регион.

На предприятии работают высококвалифицированные специалисты, которые любят своё дело и с душой относятся к нему.

Благодаря слаженной работе коллектива, можно получить продукцию наивысшего качества. Мы готовы и дальше удивлять наших покупателей.

В рамках российской выставки продуктов питания «Продэкспо – 2017» высокие награды получила компания «Беловежские сыры»
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