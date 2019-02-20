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В «Раубичах» 20 февраля стартуют первые гонки ЧЕ по биатлону

20.02.2019 - 09:21

Новости Беларуси. Биатлонная неделя в «Раубичах» продолжается. 20 февраля здесь стартуют первые гонки чемпионата Европы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный в 2014-м году спорткомплекс впервые принимает взрослые соревнования высокого уровня.

Турнир пройдёт в 4 дисциплинах. Всего выступят почти 300 спортсменов, среди которых немало именитых биатлонистов: Тарьей Бё, Александр Логинов, Ханна Эберг, Дмитрий Малышко. Сильнейшими составами в Беларусь приехали сборные России, Швеции, Германии, Норвегии, Украины.

20 февраля спортсмены будут соревноваться в индивидуальных гонках. 21 февраля – смешанные эстафеты, а на выходных – спринт и гонки преследования.

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