﻿ В районе Эльбруса возобновлены поиски пропавших белорусских альпинистов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В районе Эльбруса возобновлены поиски пропавших белорусских альпинистов

26.01.2018 - 12:28

Новости Беларуси. 26 января в 9:40 возобновились поиски пропавших на Эльбрусе граждан Беларуси.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, 23-летнего гомельчанина и 32-летнего минчанина ищут десять спасателей. Поиски начались утром 25 января. Спасательный отряд был оперативно сформирован за 15 минут. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

О пропавших туристах спасатели узнали от родственников. Молодые люди не зарегистрировались ни в одном подразделении.

Эта вершина – самая высокая точка Европы. Она называется одной из самых опасных.

Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты? (здесь подробнее).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Найдены белорусские туристы, пропавшие на Эльбрусе
Найдены белорусские туристы, пропавшие на Эльбрусе
Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?
Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?
«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах
«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах
Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус
Больше недели они не выходят на связь. Два белоруса пропали во время восхождения на Эльбрус
Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов
Покорять вершины будет сложнее: в Непале ввели ряд ограничений для альпинистов
«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс
«Гора сложная – там скалы»: белорус Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании – пирамиду Карстенс
В Монголии сошедшая лавина заживо похоронила 10 альпинистов, еще 10 человек пропали без вести
В Монголии сошедшая лавина заживо похоронила 10 альпинистов, еще 10 человек пропали без вести
Александр Голдевский, Виктор Лутов
Международный день альпинизма – 8 августа
Все новости по теме Альпинизм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru