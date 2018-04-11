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В режиме онлайн: в хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения

11.04.2018 - 17:30

Новости Беларуси. Все под контролем. В хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.


Новатором в этом деле стало сельхозпредприятие «Залужье». Здесь первыми на одной из крупных товарно-молочных ферм установили камеры. У них в объективе – зерноток, административное здание и коровник. Сейчас все процессы, происходящие на ферме, отслеживаются в режиме онлайн.

Алексей Петрушеня, директор сельхозпредприятия «Залужье»:
Стало немного проще, потому что не всегда можно проследить за всеми объектами, которые находятся в хозяйстве. У нас 190 работников. Сейчас с любой точки, даже если нахожусь в отъезде,  могу наблюдать за тем, кто посещает объекты, насколько санкционированные эти действия. Видеонаблюдение дисциплинирует людей, а также обеспечивает сохранность товарно-материальных ценностей.


Современные технологии контроля – и в машинном парке. Вся сельхозтехника, которая выходит на поля, оснащена GPS-навигатрами. Теперь расход топлива и километраж пристально отслеживаются. Это позволяет исключить нерациональное использование материально-технических ресурсов.

В режиме онлайн: в хозяйствах Стародорожского района внедряют систему видеонаблюдения

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