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В результате ракетных испытаний КНДР Совбез ООН созывают на экстренное заседание

15.09.2017 - 14:52

Новости Кореи. Совбез ООН созывают на экстренное заседание. Поводом для незапланированной встречи вновь послужили ракетные испытания КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пхеньян будто испытывает нервы соседей и наблюдателей на прочность. Очередная баллистическая ракета пролетела 3 тысячи 700 километров. И опять над Японией. При этом достигла максимальной высоты в 770 километров. Упала в Тихий океан. Накануне Евросоюз дал жесткий ответ на предыдущие испытания КНДР – ядерные. Брюссель запретил ввозить из этой страны морепродукты, свинец, уголь и железо. Но ограничения коснутся не только экономики Северной Кореи, но и лично всех ее граждан. Отныне всем им запрещено работать в странах Большинство граждан КНДР выехать за пределы страны абсолютно невозможно. Для этого требуется специальное разрешение.

В результате ракетных испытаний КНДР Совбез ООН созывают на экстренное заседание

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