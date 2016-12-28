новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В РНПЦ онкологии в Боровлянах открыли новое здание поликлиники и реконструировали корпус урологии

28.12.2016 - 18:21

Новости Беларуси. Новый корпус консультативной поликлиники и реконструированный корпус урологического отделения открыли в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. Таким образом специализированная медицинская помощь для пациентов станет еще более доступной.

Так, например, консультативно-поликлиническое отделение, которое оказывает специализированную помощь пациентам с онкапаталогиями из всех регионов Беларуси, ранее размещалась в помещениях различных корпусов.

Поликлиника на 70% будет работать на Минскую область,

потому что Республиканский научно-практический центр выполняет функцию областного онкологического диспансера. Поликлиника оснащена современным оборудованием в соответствии с поручением главы государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На строительство и оборудование было потрачено около 30 миллионов рублей.

Олег Суконко, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии:
Здесь, в поликлинике, впервые в нашей стране, высочашие технологии будут работать амбулаторно. Это значит, что химиотерапия в основном будет проводиться именно амбулаторно: здесь созданы соответствующие условия.

Ранее выявление ракая означает, что мы выявляем небольшие опухоли и больного не нужно госпитализироват на долгое время. Можно оперировать амбулаторно. Вот он прихоит утром, его прооперировали, подготовили, а вечером он уходит.

В РНПЦ онкологии в Боровлянах открыли новое здание поликлиники и реконструировали корпус урологии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Всё о профилактике и диагностике рака в Минске: кому и на что обращать внимание, когда и где обследоваться?
Где в Минске делают 3D-маммографию: о современных методах обследования в «Большом городе»
Профилактика рака: когда и какие обследования нужно проходить?
Как распознать первые симптомы рака и к какому врачу идти?
Почему бутерброд с колбасой может спровоцировать опухоль: онколог о питании
Онколог: почему нельзя пить обжигающий чай?
«Рак – не грипп, когда сегодня здоров, а завтра болен»: главврач онкодиспансера о канцерогенах
«Болеют чаще, умирают реже»: онкопациентов на учёте всё больше – почему это хорошо?
Все новости по теме Онкология
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru