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В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района

20.03.2017 - 22:52

Новости Беларуси. Появление на свет ребенка – праздник для целого района. В родильном доме 5 городской клинической больницы 20 марта чествовали пациенток, которые стали мамами в День рождения Заводского района.

Мероприятие прошло в рамках акции «Белая Русь — с любовью к детям!»

с участием руководства Администрации и депутатов Палаты представителей.

Три дня назад в этих стенах родились 6 девочек и 5 мальчиков.

К слову, одна из женщин испытала радость материнства в 4 раз.

Оксана Нехайчик, председатель заводской районной организации республиканского общественного объединения Белая Русь:
Вот уже 4 года мы приходим в этот родительный дом и поздравляем мам,

чьи деток родились, и их день рождение совпадает с днем рождения района – 17 марта.

Молодые мамы были очень растроганы стихами и музыкальными поздравлениями. А чтобы женщинам было особенно приятно,

все подарки и цветы вручали мужчины.

Андрей Шипай, заместитель главного врача 5-й городской клинической больницы:
Эти мероприятия и нацелены на то, чтобы мамы, наши мамы, рожали больше замечательных наших минчан.

Традиция поздравлять мам, родивших в день рождения Заводского района,

появилась 4 года назад.

И с тех пор здесь всегда на один весенний праздник больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района

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