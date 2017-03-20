В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района

Новости Беларуси. Появление на свет ребенка – праздник для целого района. В родильном доме 5 городской клинической больницы 20 марта чествовали пациенток, которые стали мамами в День рождения Заводского района.
Мероприятие прошло в рамках акции «Белая Русь — с любовью к детям!»
с участием руководства Администрации и депутатов Палаты представителей.
Три дня назад в этих стенах родились 6 девочек и 5 мальчиков.
К слову, одна из женщин испытала радость материнства в 4 раз.
Оксана Нехайчик, председатель заводской районной организации республиканского общественного объединения Белая Русь:
Вот уже 4 года мы приходим в этот родительный дом и поздравляем мам,
чьи деток родились, и их день рождение совпадает с днем рождения района – 17 марта.
Молодые мамы были очень растроганы стихами и музыкальными поздравлениями. А чтобы женщинам было особенно приятно,
все подарки и цветы вручали мужчины.
Андрей Шипай, заместитель главного врача 5-й городской клинической больницы:
Эти мероприятия и нацелены на то, чтобы мамы, наши мамы, рожали больше замечательных наших минчан.
Традиция поздравлять мам, родивших в день рождения Заводского района,
появилась 4 года назад.
И с тех пор здесь всегда на один весенний праздник больше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.