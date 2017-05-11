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В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ

11.05.2017 - 17:33

Новости Беларуси. 11 мая в 11.36 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новоселки Минского района. Спасателям о происшествии сообщил свидетель.

Требовалась помощь в извлечении пострадавшего.

Прибывший подразделениям МЧС стало известно, что произошло опрокидывание грузового автомобиля МАЗ.

Работниками МЧС с помощью специально инструмента из автомобиля деблокирован водитель 1987 года рождения.

С предварительным диагнозом – вывих левого плеча, ушиб левой ноги бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В селе Новоселки Минского района опрокинулся МАЗ

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