﻿ В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой

22.01.2018 - 12:09

Новости Беларуси. Появились первые фото белорусской теннисистки Ольги Говорцовой, которая ожидает рождения ребенка.

Снимки были опубликованы на странице Белорусской теннисной федерации в Facebook. На обеих фотографиях у девушки виден округлившийся живот.

Белорусская теннисная федерация:
Потрясающие фотографии будущей мамочки – Ольги Говорцовой.

Фото: facebook.com/belarustennis

Новости о беременности теннисистки появились в середине ноября 2017 года. По словам тренера команды Эдуарда Дуброва, у Ольги «скоро планируются изменения в жизни положительные. Мы очень рады за нее».

Новорожденный станет первенцем для 29-летней спортсменки.

Ольга Говорцова: теннисистка, модель, дизайнер – факты о спортсменке

Фото: instagram.com/ogolgaog
facebook.com/belarustennis
Фото. facebook.com/belarustennis

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала
Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала
Александра Саснович. Фото: Reuters
Александра Саснович: «Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году»
Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Australian Open. Александра Саснович завершает выступление
Максим Мирный
Australian Open. Мирный и Освальд уступили братьям Брайанам
Фото: instagram.com/belarustennis
Australian Open. Александра Саснович вышла в 1/16 финала
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru