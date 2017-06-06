новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Щемыслице открылась специализированная выставка «Белагро»

06.06.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Агрогородок Щемыслица в пристоличье стал сельскохозяйственным центром страны. Там торжественно открылась международная специализированная выставка «Белагро», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более полутысячи компаний со всего мира приехали на Минщину,

чтобы показать свои последние разработки в области сельского хозяйства и перенять передовой опыт.

Растениеводство, животноводство, агрохимия, машиностроение, производство и сохранение продукции. Выставка – мультитематическая, и растянется до конца недели. Семинары, презентации и мастер-классы.

А также – белорусско-африканский сельскохозяйственный форум. На него очень рассчитывают и надеются, что он даст плоды в виде новых контрактов.

Ахмед Абас Махамед, специалист управления перспективного развития продаж в страны Азии и Африки ОАО «Гомсельмаш»:
Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники.

Мы сегодня ожидаем делегацию из Африки, из Южного Судана.

А еще в рамках «Белагро» запланирован соревнования пахарей и «овечьих парикмахеров», аукцион по продаже племенных животных и дегустация «Чемпион вкуса».

На выставку «Белагро» приглашают всех, даже тех, кто корову видел только по телевизору.

В Щемыслице открылась специализированная выставка «Белагро»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра
Француз на «Белагро-2017»: Мне очень понравились животные, и я успел попробовать много колбасных изделий, молока, сыра
В Клецке наградили лучших механизаторов
В Клецке наградили лучших механизаторов
Конкурс парикмахеров для овец и дефилирующие коровы: под Минском проходит выставка «БелАгро-2017»
Конкурс парикмахеров для овец и дефилирующие коровы: под Минском проходит выставка «БелАгро-2017»
«Одна из особенностей выставки – рекордное число участников»: «БелАГро-2017» открывается 6 июня
«Одна из особенностей выставки – рекордное число участников»: «БелАГро-2017» открывается 6 июня
Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»
Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»
Выставки, контракты и конкурсы: выставка «БелАгро-2017» откроется 6 июня под Минском
Выставки, контракты и конкурсы: выставка «БелАгро-2017» откроется 6 июня под Минском
«Стройная, высокая, красивая, умная»: как корову Люси готовят к конкурсу красоты
«Стройная, высокая, красивая, умная»: как корову Люси готовят к конкурсу красоты
Из-за позднее весны сезон клубники в Беларуси начнется как минимум на неделю позже
Из-за поздней весны сезон клубники в Беларуси начнется как минимум на неделю позже
Все новости по теме Сельское хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru