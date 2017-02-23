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В школах Минской области ввели шахматное обучение

23.02.2017 - 17:32

Новости Беларуси. Образование на черно-белой доске. В школах Минщины ввели новый предмет – шахматное обучение.

Приучают детей к интеллектуальной игре пока только в качестве эксперимента.

Одной из площадок для реализации упражнений стала Клецкая школа №1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На необычные занятия ученики младших классов собираются несколько раз в неделю.

Педагоги отмечают первые результаты эксперимента – школьники стали более сосредоточенными и внимательными.

Кроме этого, шахматы хорошо развивают мышление и логику.
 

В школах Минской области ввели шахматное обучение

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