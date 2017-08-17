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«В школу с добрым сердцем»: БРСМ запустил акцию в помощь малоимущим семьям

17.08.2017 - 18:04

Новости Беларуси. Так называется акция БРСМ, в ходе которой волонтеры предлагают всем желающим помочь детям из малоимущих семей собраться в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все просто: приходишь в магазин, покупаешь любой товар и кладешь в специальную коробку. Причем это могут быть не только тетради и карандаши – любая вещь, необходимая к школе.

Алеся Гуринова, заместитель первого секретаря Березинского районного комитета БРСМ:
Отдел образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних в течение августа обследует семьи, детей и выявляет среди них нуждающихся в помощи. Которым мы, конечно, потом, благодаря помощи всех остальных людей приносим подарки к 1 сентября, где ребенок может найти все необходимое для учебы в школе.

Так же размещаем информацию на сайтах, в социальных сетях.

Можно приносить и в кабинет районного комитета БРСМ. Мы готовы принять любую помощь, и организации откликаются.

К слову, люди откликаются – «ящики добра» никогда не стоят пустыми. Сделать полезное дело может каждый, до сентября еще есть время.

«В школу с добрым сердцем»: БРСМ запустил акцию в помощь малоимущим семьям

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