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В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез

25.01.2018 - 17:46

Новости Беларуси. В Логойском районе мужчина присвоил четыре пары лыж при помощи чужого паспорта.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, о пропаже экипировки сообщила работница горнолыжного комплекса «Силичи». По её словам, мужчина приехал с семьёй, предъявил паспорт и получил лыжи на четверых. Обратно посетитель комплекса инвентарь не вернул.

Правоохранители изучили записи видеокамер и паспорт мужчины. Оказалось, что на фотографии в документе и на кадрах видеозаписи были разные люди.

Личность подозреваемого была установлена. Лыжи позаимствовал 43-летний житель Солигорского района. Мужчину задержали возле его дома. Украденные лыжи нашли у подозреваемого на даче. Он собирался оставить спортивный инвентарь для личного пользования, а не продавать его.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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