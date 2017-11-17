﻿ В Слуцке мужчина и женщина выпали из окна 8-го этажа | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Слуцке мужчина и женщина выпали из окна 8-го этажа

17.11.2017 - 11:24

Новости Беларуси. 16 ноября вечером из окна многоэтажного дома в Слуцке выпала пара. 

По информации местных изданий, пара – женщина и мужчина – выпали из окна, расположенного на восьмом этаже. Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина был доставлен в больницу, где позже умер. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, «проверяются все версии, назначены экспертные исследования, устанавливаются обстоятельства».

Накануне мы рассказывали об инциденте, который произошел в Бресте. Местный житель выпал с балкона четвертого этажа и выжил. 

Как стало известно, мужчина был пьян – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
Нетрезвый житель Бреста выпал с балкона четвертого этажа и выжил
Фото: СК
В Узденском районе 32-летний рабочий погиб из-за падения с высоты
Изображение носит иллюстративный характер
В Витебске 18-летний парень выпрыгнул из окна и погиб
Фото: СК
СК: в Минске 16-летний подросток выпал из окна своей комнаты на 14 этаже
Тело 16-летнего подростка найдено возле дома в Минске
Из окна Брестского онкодиспансера выпала 37-летняя санитарка
14-летняя школьница выпрыгнула с балкона многоэтажного дома в Бобруйске
В Китае девушка-подросток прыгнула с высоты 33 этажа и выжила
Все новости по теме Падение с высоты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru