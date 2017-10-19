В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице

Новости Беларуси. 14-летний пассажир пострадал в аварии в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Легковой автомобиль, в котором он двигался, врезался в трактор. Машина оказалась в кювете и перевернулась. Ребенка спасли ремни безопасности, сейчас он в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.
Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
По предварительной версии неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего
совершил попутное столкновение с трактором в сцепке с прицепом.