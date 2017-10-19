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В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице

19.10.2017 - 19:05

Новости Беларуси. 14-летний пассажир пострадал в аварии в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Легковой автомобиль, в котором он двигался, врезался в трактор. Машина оказалась в кювете и перевернулась. Ребенка спасли ремни безопасности, сейчас он в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
По предварительной версии неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего

совершил попутное столкновение с трактором в сцепке с прицепом.

В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице
В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице
Фото. В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице
В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице
Фото. В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице

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