В Слуцком районе легковушка врезалась в трактор: 14-летний школьник в больнице

Новости Беларуси. 14-летний пассажир пострадал в аварии в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Легковой автомобиль, в котором он двигался, врезался в трактор. Машина оказалась в кювете и перевернулась. Ребенка спасли ремни безопасности, сейчас он в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

По предварительной версии неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего