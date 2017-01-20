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В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров

В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров
20.01.2017 - 17:45

Новости Беларуси. Пожар на складе малярной продукции в Смолевичах ликвидировали спасатели. По предварительной информации, в окрасочным цеху загорелся утеплитель. Представители добровольной пожарной дружины предприятия с помощью огнетушителей пытались обуздать огонь.

Если подразделения МЧС прибыли на место, из здания шел густой дым, а из вентиляционной шахты на крышу выбивалось пламя высотой около 2 метров.

К счастью все работники предприятия – 40 человек – покинули помещение. Спасатели быстро справились с огнем. Одна из причин пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичах загорелся склад малярной продукции: языки пламени из шахты достигали 2 метров

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