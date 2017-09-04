Новости Беларуси. Смолевичский райисполком и Китайско-белорусский индустриальный парк подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно ему, в Смолевичском колледже будут учить китайский язык. Это позволит готовить высококвалифицированных специалистов для совместных проектов, избавиться от языкового барьера. А еще ожидаются инициативы в области сельского хозяйства.

Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве агрокомплекса с современными теплицами.

Михаил Загорцев, глава Смолевичского райисполкома:

Наши выпускники школ уже серьезно задумались о профессии, которая будет востребована здесь. Наверное, это самое главное – то, что молодежь поверила. Она не поедет искать куда-то себе профессию и работу, она здесь будет жить, в хорошем городе.