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В Сочи президенты Беларуси и России обсудят вопросы гуманитарной повестки

15.02.2019 - 09:36

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют подробно обсудить вопросы гуманитарной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается соответствующая встреча президентов в образовательном центре «Сириус». Здесь одаренная молодежь России получает возможность развивать свои таланты в науке, спорте и искусстве.

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В рамках рабочего визита Россию, белорусский лидер провел переговоры с российским коллегой по таким вопросам, как экономическое и топливно-энергетическое сотрудничество.

14 февраля Александр Лукашенко также принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции. Напомним, в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. А 15 февраля ожидается, что Беларусь и Россия продолжат переговоры по вопросам двустороннего взаимодействия.

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Новости 24 часа

В Сочи президенты Беларуси и России обсудят вопросы гуманитарной повестки

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