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В Солигорске молодая мама спасла тонущую школьницу

22.06.2017 - 20:44

Новости Беларуси. 28-летняя жительница Солигорска отдыхала на пляже со своим ребенком, когда услышала крики о помощи. Тонула школьница. Молодая мама не раздумывая, бросилась в воду. Как сообщили в МЧС области, «женщина подплыла к девочке со спины и, взяв ее под руки, вытащила на берег».

Ребенок потерял сознание. Женщина сделала искусственное дыхание, после чего девочка пришла в себя.

«Я никогда не видела смерть так близко». Это слова, которые произнесла 11-летняя девочка очнувшись.

Известно, что на пляж девочка пришла с подружками. Взрослые девочек не сопровождали.

К несчастью, дети тонут и под присмотром родителей. По правилам, с ребенка в воде нельзя сводить глаз: тот может уйти на глубину мгновенно. К тому же он подвержен панике и не оценивает свои силы.

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Водоем Минской области

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