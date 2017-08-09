В Солигорске представили нового руководителя райсолкома Олега Поскробко

Новости Беларуси. Напомню, 7 августа бывшего первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства на новую должность назначил Президент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А депутаты местного совета на своем заседании поддержали кандидатуру. Солигорский раён – одни из самых крупных на Минщине с населением 120 тысяч человек. Сегодня – главная задача председателя райисполкома успешно и качественно провести жатву.

Олег Поскробко, председатель Солигорского райсполкома:

В первую очередь нужно определить болевые точки, проблемные предприятия, и начать с них. Мы сегодня с коллегами поработаем на тем, что в первую очерель требует внимания председателя, и, соответственно, перечень объектов будет мною посещён. Мы сегодня должны собрать весь хлеб, ничего не потерять. Плян мероприятий в моей голове уже есть.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

В районе должен быть лидер. Я надеюсь, что у него все получится, у него серьёзный опыт в работе с населением, с крупными населёнными пунктами, к которыми относятся административные центры города Минска. Здесь и сельские советы, и сельское хозяйство. Весь комплект работа, поэтому надор напрягаться и работать.

Солигорск вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие области и всей страны. Олег Паскробка –входит к состав группы занимающейся реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. И этот опыт тоже пригодится главе района на новой должности.