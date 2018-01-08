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В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов

08.01.2018 - 18:20

Новости Беларуси. 4 человека, в том числе ребенок, эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 7 этаже вспыхнул огонь: на задымление отреагировал извещатель. Он разбудил хозяина, который оставил квартиру и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, его очаг был на кухне. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Огонь повредил холодильник, оконный блок, закурил имущество.


 

В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов

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