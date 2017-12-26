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В Солигорске женщину госпитализировали с ожогом после «азотной» шоу-программы в кафе

26.12.2017 - 17:03

Новости Беларуси. Посетительницу кафе в Солигорске госпитализировали после шоу с жидким азотом.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, инцидент произошел вечером 23 декабря в одном из кафе города. Женщине стало плохо после шоу-программы с использованием жидкого азота. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У женщины наблюдались признаки термического ожога.

Врачи рассказали о состоянии женщины, пострадавшей на корпоративе (здесь подробнее).

Следователи осмотрели место происшествия, были изъяты предметы и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В октябре в Борисове произошел резонансный инцидент.

5 женщин на заводе в Борисове отравились, выпив щелочную жидкость – здесь подробнее.

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